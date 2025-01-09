Advertisement

أخبار عاجلة

قائد قوات سوريا الديمقراطية لسكاي نيوز عربية: لم تتم دعوتنا حتى الآن لحضور مؤتمر الحوار الوطني

Lebanon 24
09-01-2025 | 19:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر في قوات سوريا الديمقراطية لسكاي نيوز عربية: لا صحة للأنباء عن عقد اجتماع ثان بين وفد من قسد وإدارة العمليات العسكرية في سوريا بحضور أميركي
lebanon 24
10/01/2025 05:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية لسكاي نيوز عربية: لا يوجد أي اتفاق بشأن منبج والجانب الأميركي يصر أن تكون محايدة
lebanon 24
10/01/2025 05:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد "قوات سوريا الديمقراطية": الحوار الوطني الشامل هو السبيل لتحقيق تطلعات السوريين في العدالة والسلام
lebanon 24
10/01/2025 05:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد "قوات سوريا الديمقراطية": عدو السوريين سقط ومع سقوط النظام بات الطريق ممهدا لحل مشكلاتنا بالحوار
lebanon 24
10/01/2025 05:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:18 | 2025-01-09
22:18 | 2025-01-09
19:03 | 2025-01-09
18:49 | 2025-01-09
18:38 | 2025-01-09
18:31 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24