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آليات الجيش الإسرائيلي تطلق النار بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة (الميادين)
Lebanon 24
10-01-2025
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