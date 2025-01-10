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وزير الخارجية الإيطالي: نناقش مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا مع الأطراف الأوروبية والأميركية ومتفائل في هذا الصدد (الجزيرة)

Lebanon 24
10-01-2025 | 01:33
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