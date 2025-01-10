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المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترفض التعاون مع كافة هيئات الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في جرائم العنف الجنسي رغم مرور 15 شهرا من الإبادة في غزة
Lebanon 24
10-01-2025
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02:04
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