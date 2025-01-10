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المرصد الأورومتوسطي: ينبغي إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات

Lebanon 24
10-01-2025 | 02:04
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