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وزارة التربية والتعليم في الإدارة السورية الجديدة: حذف مادة "التربية الوطنية" بشكل كامل من المناهج الدراسية

Lebanon 24
10-01-2025 | 02:36
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