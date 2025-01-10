Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": رصد تحرّكات لآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي بين تلة الحمامص ومستعمرة المطلة المحاذية لها عند مثلث الخيام - الوزاني

Lebanon 24
10-01-2025 | 03:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": دورية للجيش تتوجه إلى القنطرة لإزالة الساتر الترابي الذي راكمته قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق القنطرة - بني حيان
lebanon 24
10/01/2025 13:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوات العدوّ الإسرائيلي تُنفذ تفجيرات ضخمة في محيط بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
10/01/2025 13:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوات العدوّ الإسرائيلي تتوغل في منطقة الدبش وتقوم بعمليات تفتيش عند الاطراف الغربية لبلدة ميس الجبل
lebanon 24
10/01/2025 13:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تقوم قوات العدو الإسرائيلي منذ ساعات الصباح بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة في الاحياء الداخلية لبلدة ميس الجبل
lebanon 24
10/01/2025 13:35:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:30 | 2025-01-10
06:20 | 2025-01-10
06:17 | 2025-01-10
06:10 | 2025-01-10
06:02 | 2025-01-10
05:50 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24