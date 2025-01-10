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ميقاتي: هناك خطوات دستوريّة لتشكيل الحكومة التي يجب أن تكون قادرة لتنفيذ التوجه الذي شرحه فخامة الرئيس أمس ونحنُ أمام ورشة عمل جديدة لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
10-01-2025 | 03:19
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ميقاتي من بعبدا: نحن أمام ورشة عمل جديدة تقتضي من الجميع التعاون لإنقاذ لبنان
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