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ميقاتي: الرئيس عون وضع خطوطاً عريضة لخطة العمل وهناك أمور كثيرة تحدث عنها يمكن تنفيذها والعمل عليها

Lebanon 24
10-01-2025 | 03:20
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