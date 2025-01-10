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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يعمل حاليا في مواقع عدة بالضفة مرتبطة بالهجوم القاتل الذي وقع في بلدة فندق

Lebanon 24
10-01-2025 | 03:49
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