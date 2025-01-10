Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس القبرصي سيصل إلى بيروت عند الساعة 1:30 بعد ظهر اليوم على رأس وفد وسيتلقي الرئيس عون في قصر بعبدا (الجديد)

Lebanon 24
10-01-2025 | 03:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون يزور الرئيس الجديد في بعبدا.. وهذا ما قاله
lebanon 24
10/01/2025 13:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية السابق ميشال عون من قصر بعبدا: جئنا لتهنئة الرئيس الجديد جوزاف عون على انتخابه رئيساً للبلاد
lebanon 24
10/01/2025 13:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يستقبل الرئيس القبرصي بعد الظهر في قصر بعبدا
lebanon 24
10/01/2025 13:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. بعبدا تستعد لاستقبال الرئيس الجديد بعد فراغ طويل
lebanon 24
10/01/2025 13:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:30 | 2025-01-10
06:20 | 2025-01-10
06:17 | 2025-01-10
06:10 | 2025-01-10
06:02 | 2025-01-10
05:50 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24