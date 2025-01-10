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وزير خارجية تركيا: أعتقد أنه يجب منح الإدارة السورية الجديدة فرصة لمعالجة وجود وحدات حماية الشعب الكردية في البلاد

Lebanon 24
10-01-2025 | 04:05
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