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وزير خارجية سوريا: ضمان حقوق جميع السوريين ركيزة للحفاظ على وحدة البلاد

Lebanon 24
10-01-2025 | 04:05
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