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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتي الناعمة وبيت ليف

Lebanon 24
10-01-2025 | 04:55
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 10 / 1 /2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتي الناعمة – الشوف وبيت ليف – بنت جبيل".
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