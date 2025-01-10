19
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
1
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتي الناعمة وبيت ليف
Lebanon 24
10-01-2025
|
04:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 10 / 1 /2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتي الناعمة – الشوف وبيت ليف – بنت جبيل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتَي الناعمة - الشوف وزبقين - صور
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتَي الناعمة - الشوف وزبقين - صور
10/01/2025 15:45:45
10/01/2025 15:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة
10/01/2025 15:45:45
10/01/2025 15:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك وحقل اليابسة ووادي قنوبين
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك وحقل اليابسة ووادي قنوبين
10/01/2025 15:45:45
10/01/2025 15:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في حقل القليعة – مرجعيون ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00
Lebanon 24
الجيش: ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في حقل القليعة – مرجعيون ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00
10/01/2025 15:45:45
10/01/2025 15:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش:
تفجير
ذخائر
منفجرة
منطقتي
الناعمة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هشام حداد يشنّ هجوماً على نائبٍ "عونيّ"... بماذا وصفه؟ (صورة)
Lebanon 24
هشام حداد يشنّ هجوماً على نائبٍ "عونيّ"... بماذا وصفه؟ (صورة)
09:37 | 2025-01-09
09/01/2025 09:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من نجمة "ستار أكاديمي".. فنانة لبنانية ترتدي الحجاب وتحذف صورها!
Lebanon 24
مفاجأة من نجمة "ستار أكاديمي".. فنانة لبنانية ترتدي الحجاب وتحذف صورها!
14:46 | 2025-01-09
09/01/2025 02:46:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالوشاح والقلادة.. الصور الاولى لعائلة رئيس الجمهورية من قصر بعبدا
Lebanon 24
بالوشاح والقلادة.. الصور الاولى لعائلة رئيس الجمهورية من قصر بعبدا
14:51 | 2025-01-09
09/01/2025 02:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّقت إسرائيل على انتخاب جوزاف عون؟
Lebanon 24
كيف علّقت إسرائيل على انتخاب جوزاف عون؟
08:57 | 2025-01-09
09/01/2025 08:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب غاضبة وتوجه رسالة شديدة اللهجة لهذا النائب: "ابدعت بالذكورية"!
Lebanon 24
مايا دياب غاضبة وتوجه رسالة شديدة اللهجة لهذا النائب: "ابدعت بالذكورية"!
14:56 | 2025-01-09
09/01/2025 02:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:29 | 2025-01-10
مسؤول أميركي لأكسيوس: الضربات في اليمن كانت منسقة مع إسرائيل وليست مشتركة
08:28 | 2025-01-10
العدوّ الاسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة داخل بلدة بني حيان
08:23 | 2025-01-10
شركة أمبري للأمن: نعتقد أن أهداف الضربات الجوية هي مرافق تخزين النفط في ميناء رأس عيسى في اليمن
08:14 | 2025-01-10
محافظ دمشق: نؤكد أن حادث التدافع في المسجد الأموي لن تمر بدون محاسبة المقصرين
08:13 | 2025-01-10
محافظ دمشق: وفاة 3 أشخاص خلال حادث تدافع في المسجد الأموي في دمشق
08:02 | 2025-01-10
وصول الرئيس القبرصي الى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
فيديو
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
10/01/2025 15:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
10/01/2025 15:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
10/01/2025 15:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24