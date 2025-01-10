Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيطالي خلال لقائه مع الشرع: نفتح اليوم صفحة جديدة في العلاقات السياسية والصداقة بين البلدين

Lebanon 24
10-01-2025 | 05:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية الإيطالي في دمشق (الشرق)
lebanon 24
10/01/2025 15:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"لوفيغارو": وزير الخارجية الفرنسية رفض التعليق على طلب أحمد الشرع رفع العقوبات الغربية عن سوريا خلال لقائهما أمس
lebanon 24
10/01/2025 15:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: نطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية
lebanon 24
10/01/2025 15:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيطاليا خلال لقائه مع الشرع: ندعم تعافي سوريا
lebanon 24
10/01/2025 15:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:45 | 2025-01-10
08:29 | 2025-01-10
08:28 | 2025-01-10
08:23 | 2025-01-10
08:14 | 2025-01-10
08:13 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24