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الحكومة الألمانية: ندرس الانسحاب من منصة "أكس" بسبب مخاوف من "الخوارزميات"
Lebanon 24
10-01-2025
|
06:20
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