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لقاء بين البطريرك الراعي في هذه الاثناء وسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في بكركي

Lebanon 24
10-01-2025 | 06:56
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