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خام برنت يسجل 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر مدفوعا بمخاوف بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا

Lebanon 24
10-01-2025 | 09:21
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