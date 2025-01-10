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مسؤولون أميركيون: العقوبات الاقتصادية الجديدة ستُخفض العملة الروسية وتزيد التضخم إلى 10%

Lebanon 24
10-01-2025 | 10:25
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