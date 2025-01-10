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وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الإيطالي: قائد الإدارة السورية الجديدة أعرب عن استعداده لمنع الهجرة غير الشرعية

Lebanon 24
10-01-2025 | 10:35
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