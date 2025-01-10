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البيت الأبيض: يجب احترام صوت الشعب الفنزويلي ونعلن فرض عقوبات جديدة على نظام مادورو
Lebanon 24
10-01-2025
|
10:48
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