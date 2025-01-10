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مصادر فرنسية: تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان دخل في "دينامية" تسمح ببدء انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-01-2025 | 12:07
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قاسم: إسرائيل طلبت وقف إطلاق النار و"حزب الله" وافق من خلال الدولة اللبنانية وعند الهدنة كانت لدى المقاومة قدرة وازنة وحضور مقاوم وازن ومؤثر والمعركة لم تنتهِ على أساس أنه لم يعد لدينا قدرة بل على العكس من ذلك
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