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مصادر لرويترز: أميركا وفرنسا وألمانيا حذرت سوريا من تعيين مقاتلين أجانب في صفوف القوات المسلحة

Lebanon 24
10-01-2025 | 12:21
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