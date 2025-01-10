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وزير الخارجية السوري: سأقود وفدا رسميا لزيارة دول أوروبية بهدف تعزيز فرص الشراكة والتعاون

Lebanon 24
10-01-2025 | 13:14
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