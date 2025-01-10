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سرايا القدس: قصفنا بالهاون تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين جنوبي رفح

Lebanon 24
10-01-2025 | 13:48
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