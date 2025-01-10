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الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحث في الدوحة مع مبعوث ترمب للشرق الأوسط جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
10-01-2025 | 14:57
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