17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
معاريف عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي: آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو في غزة لم تنفجر وبعضها يزن طنا
Lebanon 24
11-01-2025
|
01:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معاريف عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي: حماس تستخدم الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة
Lebanon 24
معاريف عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي: حماس تستخدم الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة
11/01/2025 09:55:43
11/01/2025 09:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي: عمليتنا البرية بغزة حققت هدفها وبدون صفقة سيتكبد جنودنا ثمنا باهظا
Lebanon 24
القناة 13 عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي: عمليتنا البرية بغزة حققت هدفها وبدون صفقة سيتكبد جنودنا ثمنا باهظا
11/01/2025 09:55:43
11/01/2025 09:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف: الأميركيون والقوات الجوية والبحرية الإسرائيلية اعترضوا معظم الصواريخ والمسيرات التي أطلقت من اليمن
Lebanon 24
معاريف: الأميركيون والقوات الجوية والبحرية الإسرائيلية اعترضوا معظم الصواريخ والمسيرات التي أطلقت من اليمن
11/01/2025 09:55:43
11/01/2025 09:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض في منطقة البحر الأبيض المتوسط مسيرة أطلقت من اليمن دون تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض في منطقة البحر الأبيض المتوسط مسيرة أطلقت من اليمن دون تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة
11/01/2025 09:55:43
11/01/2025 09:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي يصل غداً.. وهذا ما ينتظر اللبنانيين
Lebanon 24
منخفض جوي يصل غداً.. وهذا ما ينتظر اللبنانيين
14:01 | 2025-01-10
10/01/2025 02:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. رئيس الجمهورية "لا ينام بالقصر"!
Lebanon 24
بالفيديو.. رئيس الجمهورية "لا ينام بالقصر"!
12:47 | 2025-01-10
10/01/2025 12:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال بري بكت عند انتخاب الرئيس أمس.. وهذا ما قالته حين فاز ميشال عون (صورة)
Lebanon 24
نوال بري بكت عند انتخاب الرئيس أمس.. وهذا ما قالته حين فاز ميشال عون (صورة)
06:30 | 2025-01-10
10/01/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات ووفيات وإطلاق نار... شاهدوا بالفيديو ما حدث في الجامع الاموي
Lebanon 24
إصابات ووفيات وإطلاق نار... شاهدوا بالفيديو ما حدث في الجامع الاموي
06:44 | 2025-01-10
10/01/2025 06:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
7 شهداء بينهم الشاب حسن... إليكم جديد الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت طيردبا
Lebanon 24
7 شهداء بينهم الشاب حسن... إليكم جديد الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت طيردبا
10:31 | 2025-01-10
10/01/2025 10:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:44 | 2025-01-11
الجديد: الرئيس عون يلتقي وفداً من دار الفتوى برئاسة المفتي دريان عند الساعة العاشرة
02:39 | 2025-01-11
مختار قرية المعلقة في القنيطرة لسكاي نيوز عربية: تلقينا وعودا من الإدارة الجديدة بسوريا بالقدوم للمنطقة ولم يأت أحد
02:37 | 2025-01-11
سلطات لوس أنجليس: حريق منطقة إيتون تسبب في دمار 7 آلاف مبنى
02:36 | 2025-01-11
سلطات لوس أنجليس: السيطرة على 3% فقط من حريق إيتون
02:36 | 2025-01-11
سلطات لوس أنجليس: السيطرة على 8% فقط من حريق باليساديس
02:35 | 2025-01-11
واشنطن بوست: الحرائق في كاليفورنيا امتدت لـ 37 ألف فدان حتى الآن
فيديو
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
11/01/2025 09:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
11/01/2025 09:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
11/01/2025 09:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24