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معاريف عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي: حماس تستخدم الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة

Lebanon 24
11-01-2025 | 02:12
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