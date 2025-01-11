مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بعد لقائه الرئيس عون: اللقاء كان مميزاً وحضرنا إلى القصر الجمهوري بعد غياب قسري نتيجة الفراغ في سدة الرئاسة الاولى

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