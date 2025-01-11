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دريان: قدمنا التهنئة لعون وأكدنا خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ مضامين خطاب القسم وأبدينا لفخامته تقديرنا واحترامنا لخطابه ولمسنا لديه إرادة قوية وعزماً أكيداً على تنفيذ مضامين ما أعلنه

Lebanon 24
11-01-2025 | 03:33
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