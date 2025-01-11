دريان: قدمنا التهنئة لعون وأكدنا خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ مضامين خطاب القسم وأبدينا لفخامته تقديرنا واحترامنا لخطابه ولمسنا لديه إرادة قوية وعزماً أكيداً على تنفيذ مضامين ما أعلنه

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