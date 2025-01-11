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دريان: أكدنا للرئيس أننا كمكون أساسي في البلد لن نكون إلا تحت سقف الدولة اللبنانية

Lebanon 24
11-01-2025 | 03:33
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دريان: أملنا كبير بطي صفحة الماضي بأوجاعه وآلامه وأملنا كبير بأن نبدأ ببناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها وتحكيم الدستور واتفاق الطائف والمحافظة على العيش المُشترك بين اللبنانيين لأنه بذلك ينخرط الجميع في مشروع دولة المواطنة
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