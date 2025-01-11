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دريان: تمنينا أن يكون عهد الرئيس عون عهداً ميموناً ويطوي صفحة الآلام والأزمات وأن نبدأ جميعاً بالتفكير في بناء دولة العدالة والقانون

Lebanon 24
11-01-2025 | 03:34
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دريان: أملنا كبير بطي صفحة الماضي بأوجاعه وآلامه وأملنا كبير بأن نبدأ ببناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها وتحكيم الدستور واتفاق الطائف والمحافظة على العيش المُشترك بين اللبنانيين لأنه بذلك ينخرط الجميع في مشروع دولة المواطنة
lebanon 24
11/01/2025 12:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لم آتِ لأعمل في السياسة انا آت لبناء دولة، والدولة لا تقوم الا على العدالة، وعلى المساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة
lebanon 24
11/01/2025 12:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لم آتِ لأعمل في السياسة انا آت لبناء دولة
lebanon 24
11/01/2025 12:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: وجهنا شُكراً لكل من ساهم في إنجاح الإستحقاق الرئاسي ولدينا فرصة كبيرة لالتقاط الدعم العربي والدولي لنجيره من أجل إعادة بناء الدولة
lebanon 24
11/01/2025 12:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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