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دريان: وجهنا شُكراً لكل من ساهم في إنجاح الإستحقاق الرئاسي ولدينا فرصة كبيرة لالتقاط الدعم العربي والدولي لنجيره من أجل إعادة بناء الدولة

Lebanon 24
11-01-2025 | 03:35
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11/01/2025 12:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: نحن في مرحلة جديدة ولدينا فرصة تاريخية لإعادة بناء البلد وتحييده وعلينا أن نرتقي الى المصلحة الوطنية العليا
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11/01/2025 12:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: أملنا كبير بطي صفحة الماضي بأوجاعه وآلامه وأملنا كبير بأن نبدأ ببناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها وتحكيم الدستور واتفاق الطائف والمحافظة على العيش المُشترك بين اللبنانيين لأنه بذلك ينخرط الجميع في مشروع دولة المواطنة
lebanon 24
11/01/2025 12:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: متمسكون بالدستور واتفاق الطائف باعتبار أنهما يحفظان هيكل الدولة الدستورية ويساهمان في الحفاظ على المؤسسات العامة للدولة
lebanon 24
11/01/2025 12:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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