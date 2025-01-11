دريان: الإستشارات النيابية ستبدأ بعد يومين لتشكيل حكومة جديدة وعلى النواب أن يقوموا بواجبهم الدستوري لتسمية من هو أصلَح لتولي الحكومة والأسماء المطروحة جيدة ولكن التمييز بينها يعود للنواب

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