Advertisement

أخبار عاجلة

دريان: الإستشارات النيابية ستبدأ بعد يومين لتشكيل حكومة جديدة وعلى النواب أن يقوموا بواجبهم الدستوري لتسمية من هو أصلَح لتولي الحكومة والأسماء المطروحة جيدة ولكن التمييز بينها يعود للنواب

Lebanon 24
11-01-2025 | 03:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفتي دريان من بعبدا: على النواب ان يقوموا بواجبهم في تسمية رئيس للحكومة
lebanon 24
11/01/2025 12:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هناك خطوات دستوريّة لتشكيل الحكومة التي يجب أن تكون قادرة لتنفيذ التوجه الذي شرحه فخامة الرئيس أمس ونحنُ أمام ورشة عمل جديدة لإنقاذ لبنان
lebanon 24
11/01/2025 12:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
آلان عون: من المتوقع أن تكون الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل والخارج مؤثر عند العديد من الكتل وعلى لبنان الاستفادة من الدعم والزخم الخارجي وستحصل مشاورات للاتفاق على رئيس الحكومة (MTV)
lebanon 24
11/01/2025 12:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى مجلس النواب
lebanon 24
11/01/2025 12:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:47 | 2025-01-11
05:36 | 2025-01-11
05:23 | 2025-01-11
05:12 | 2025-01-11
05:08 | 2025-01-11
05:07 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24