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زيلينسكي يعلن أسر جنود أوكرانيين لعسكريين كوريين شماليين في منطقة كورسك
Lebanon 24
11-01-2025
|
06:56
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