16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين في مكتب نتنياهو: المناقشات تأتي بعد تقدم بالمفاوضات قد يؤدي إلى سفر رئيس الموساد لقطر
Lebanon 24
11-01-2025
|
08:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين في مكتب نتنياهو: مناقشات بإسرائيل منذ الصباح يشارك فيها رئيس الوزراء بشأن صفقة الرهائن
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين في مكتب نتنياهو: مناقشات بإسرائيل منذ الصباح يشارك فيها رئيس الوزراء بشأن صفقة الرهائن
11/01/2025 17:55:48
11/01/2025 17:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: رئيس الموساد سيغادر غدا إلى الدوحة لبحث ملف وقف إطلاق النار بغزة
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: رئيس الموساد سيغادر غدا إلى الدوحة لبحث ملف وقف إطلاق النار بغزة
11/01/2025 17:55:48
11/01/2025 17:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مكتب رئيس الحكومة بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى: الوضع القائم في الحرم القدسي لم يتغير
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مكتب رئيس الحكومة بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى: الوضع القائم في الحرم القدسي لم يتغير
11/01/2025 17:55:48
11/01/2025 17:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: رئيسا الموساد والشاباك أبلغا المجلس الوزاري أن لدى حماس استعدادا لإبرام صفقة
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: رئيسا الموساد والشاباك أبلغا المجلس الوزاري أن لدى حماس استعدادا لإبرام صفقة
11/01/2025 17:55:48
11/01/2025 17:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي يصل غداً.. وهذا ما ينتظر اللبنانيين
Lebanon 24
منخفض جوي يصل غداً.. وهذا ما ينتظر اللبنانيين
14:01 | 2025-01-10
10/01/2025 02:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. رئيس الجمهورية "لا ينام بالقصر"!
Lebanon 24
بالفيديو.. رئيس الجمهورية "لا ينام بالقصر"!
12:47 | 2025-01-10
10/01/2025 12:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه للضرب في دمشق.. مصادر سورية تكشف ما حصل مع عبد المنعم عمايري وهكذا علّقت طليقته
Lebanon 24
بعد تعرّضه للضرب في دمشق.. مصادر سورية تكشف ما حصل مع عبد المنعم عمايري وهكذا علّقت طليقته
23:37 | 2025-01-10
10/01/2025 11:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تكشف.. من سُيسمّي غالبية النواب لرئاسة الحكومة؟
Lebanon 24
معلومات تكشف.. من سُيسمّي غالبية النواب لرئاسة الحكومة؟
13:15 | 2025-01-10
10/01/2025 01:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"خيانة وخسرت ابنتي".. ممثلة واعلامية معروفة تُعلن طلاقها رسمياً!
Lebanon 24
"خيانة وخسرت ابنتي".. ممثلة واعلامية معروفة تُعلن طلاقها رسمياً!
16:18 | 2025-01-10
10/01/2025 04:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:53 | 2025-01-11
أردوغان: لم يعد أمام العمال الكردستاني سوى تفكيك نفسه
10:49 | 2025-01-11
أ ف ب: 20 مصابا في تصادم قطارين في ستراسبورغ في فرنسا
10:48 | 2025-01-11
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: سيكون على إسرائيل التعهد بعدم العودة للقتال وسيكون على حماس التعهد بإعادة كل من تبقى من المخطوفين في المرحلة الثانية
10:41 | 2025-01-11
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أميركية مطلعة: الصفقة الحالية أفضل ما يمكن لحماس رؤيته وهي معقولة لكل الأطراف
10:38 | 2025-01-11
يسرائيل هيوم: من المتوقع أن يغادر رئيس الموساد مساء اليوم إلى قطر لمناقشة التقدم في المفاوضات
10:22 | 2025-01-11
وزارة الصحة: غارة العدوّ الإسرائيلي على بلدة كونين أدت إلى إصابة شخصين بجروح
فيديو
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
11/01/2025 17:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
11/01/2025 17:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
11/01/2025 17:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24