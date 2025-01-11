يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة: تم الاتفاق على 90%من تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار في غزة وهناك خلافات حول الانتقال بين المرحلتين الأولى والثانية والضمانات القانونية للصفقة

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