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قناة كان: وجود مسؤولين إيرانيين في لبنان لمساعد حزب الله في تقييم القصور في حربه الأخيرة مع إسرائيل

Lebanon 24
11-01-2025 | 23:57
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