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إعلام إيراني: انطلاق مناورات للدفاع الجوي في منشأتي فوردو وخنداب النوويتين

Lebanon 24
12-01-2025 | 00:30
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