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معاريف: الحادثة التي قتل فيها 4 جنود وأصيب 6 من لواء ناحال دفعت فرقة غزة لتغيير حركة القوات في بيت حانون

Lebanon 24
12-01-2025 | 01:36
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