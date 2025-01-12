Advertisement

أخبار عاجلة

سانا: انقطاع خدمة الإنترنت والاتصال عن درعا جراء هجوم على الكابل نفذه مجهولون

Lebanon 24
12-01-2025 | 01:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهود عيان من شمال سوريا: انقطاع الإنترنت والاتصالات عن أجزاء واسعة في حمص
lebanon 24
12/01/2025 12:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء عن انقطاع خدمة الإنترنت داخل مدينة حماة (الحدث)
lebanon 24
12/01/2025 12:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مجهولون يتسببون بقطع الانترنت عن درعا السورية
lebanon 24
12/01/2025 12:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو "يؤيد" سلسلة من "الإجراءات الدفاعية والهجومية" الإضافية في المنطقة
lebanon 24
12/01/2025 12:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:39 | 2025-01-12
05:38 | 2025-01-12
05:28 | 2025-01-12
05:21 | 2025-01-12
05:18 | 2025-01-12
05:13 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24