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"سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي: إرسال رئيس الموساد للدوحة يؤكد تقدم المفاوضات والضغوط على الحكومة الإسرائيلية

Lebanon 24
12-01-2025 | 02:04
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