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القناة 12 عن مصدر إسرائيلي: تفاصيل الصفقة على وشك الانتهاء والهدف التوقيع قبل تسلم ترامب منصبه

Lebanon 24
12-01-2025 | 02:47
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