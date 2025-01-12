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أخبار عاجلة
وزير الداخلية العراقي: هناك مجاميع إرهابية ما زالت تعمل بحرية في الجانب السوري
Lebanon 24
12-01-2025
|
03:46
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