الراعي: رئيس الجمهورية قدّم خطة وطنية جديدة في خطابه انطلاقًا من الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وأكد حق الدولة الحصري في السلاح والاستثمار في الجيش واعتماد الحياد الايجابي

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