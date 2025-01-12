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الراعي: رئيس الجمهورية قدّم خطة وطنية جديدة في خطابه انطلاقًا من الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وأكد حق الدولة الحصري في السلاح والاستثمار في الجيش واعتماد الحياد الايجابي

Lebanon 24
12-01-2025 | 03:47
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عون: عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات
lebanon 24
12/01/2025 12:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي يشيد بخطاب رئيس الجمهورية: قدّم خطة وطنية
lebanon 24
12/01/2025 12:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: هناك حسابات صغيرة ولكن يجب ان نرى الحسابات الوطنية الكبرى والجيش اللبناني حفظ أمن الوطن والرئيس بري قال ان العماد عون بحاجة الى تعديل دستوري انما ارى أنّه بامكاننا اليوم تجاوز هذه التعديلات الدستورية
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12/01/2025 12:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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12/01/2025 12:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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