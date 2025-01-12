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وزيرة خارجية ألمانيا من الرياض: العقوبات على شركاء الأسد الذين ارتكبوا جرائم يجب أن تبقى

Lebanon 24
12-01-2025 | 04:08
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