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وصول أول ناقلة غاز إلى مصب النفط في الشركة السورية لنقل النفط بميناء مدينة بانياس (الجزيرة)

Lebanon 24
12-01-2025 | 05:57
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