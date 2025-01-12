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معلومات إعلامية: النائب ميشال المر استقل عن التكتل الوطني المستقل بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي وسيذهب الى الاستشارات النيابية الملزمة منفردا في اتجاه تسمية تؤكد على دعمه للعهد

Lebanon 24
12-01-2025 | 06:32
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