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عائلات أسرى إسرائيليين: مختطفونا تحت رحمة حماس وننتظر من جيشنا القضاء عليها وألا ندعها تفرض إرادتها على المدنيين في قطاع غزة

Lebanon 24
12-01-2025 | 07:02
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