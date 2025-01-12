Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإسرائيلي: هذه أيام حاسمة لإطلاق سراح المختطفين وأدعم المشاركين بالمفاوضات وآمل التوصل لاتفاق قريبا

Lebanon 24
12-01-2025 | 07:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها عن حياة المختطفين وتسعى لإطلاق سراحهم فورا
lebanon 24
12/01/2025 18:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٢ الإسرائيلية: إبلاغ عائلات رهائن بتقدم ملموس ومن الممكن التوصل لاتفاق مبدئي خلال أسبوع إلى 10 أيام
lebanon 24
12/01/2025 18:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
CNN: الرئيس الإسرائيلي يطالب إيلون ماسك بالتدخل لإطلاق سراح رهائن غزة
lebanon 24
12/01/2025 18:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: نأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قريبا
lebanon 24
12/01/2025 18:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:32 | 2025-01-12
11:31 | 2025-01-12
11:29 | 2025-01-12
11:28 | 2025-01-12
11:24 | 2025-01-12
11:23 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24